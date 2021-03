(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo alcuni mesi di silenzio– artista indipendente da 10 milioni di stream – torna con un: ecco ildel brano Venerdì 2sarà disponibile in digitale il, del cantante. Il brano prende il nome dal famigerato blocco dello scrittore che lo stessoha recentemente vissuto sulla sua pelle e superato grazie alla stesura del brano stesso, che tratta di tutti i tipi dimentali ed emotivi che ognuno di noi si ritrova ad affrontare e da cui, secondo l’autore, si può uscire solo reagendo con forza e determinazione. Photo credit: Marco Mannini.“Spesso – ha dichiarato il cantante – quando parli alle persone dei ...

Advertising

silvestrasorber : LINER, giovane artista indipendente da oltre 10 milioni di stream, torna con il nuovo singolo “BLOCCHI”, disponibil… - Lopinionista : Liner, il 2 aprile esce il nuovo singolo Blocchi: il significato della canzone -

Ultime Notizie dalla rete : Liner aprile

L'Opinionista

Nato a Torino il 121999,si avvicina alla musica pop - rap all'età di 17 anni, quando nel corso del 2016 pubblica su YouTube i suoi primi brani inediti che contano oggi milioni di ..., il giovane artista indipendente da oltre 10 milioni di stream, torna con il nuovo singolo 'Blocchi', in digitale dal 2. Dopo mesi di silenzio, il giovane artistatorna con un nuovo singolo "BLOCCHI", che sarà disponibile in digitale da venerdì 2. Il brano arriva dopo il successo dei precedenti ...Dopo alcuni mesi di silenzio Liner - artista indipendente da 10 milioni di stream - torna con un nuovo singolo: ecco il significato del brano ...Liner, il giovane artista indipendente da oltre 10 milioni di stream, torna con il nuovo singolo "Blocchi", in digitale dal 2 aprile.