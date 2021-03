“Li hanno arrestati” Succede anche questo nell’Italia delle misure Covid Tutti giovanissimi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021)fatto in poco tempo il giro del web le immagini della maxi rissa di Gallarate (Varese) dell’8 gennaio scorso: un centinaio di ragazzi si erano dati appuntamento in centro per uno scontro tra gruppi rivali. Gli agenti della Polizia di Stato di Varese stanno eseguendo 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a carico di giovani per la maggior parte minorenni, accusati della maxi rissa: un 14enne era rimasto ferito. Nei giorni successivi all’episodio erano stati individuati una decina di giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, italiani, albanesi e nigeriani, residenti tra Gallarate, Cassano Magnago e Varese e Malnate, in provincia di Milano. Gli investigatori avevano trovato mazze da baseball, catene e avevano sequestrato un borsone con pietre, mazze e un coltello da cucina. La sfida era stata lanciata ...