L’ex della Juve, Furino: “Mia moglie morta per il Covid, portato da me in casa” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il drammatico racconto di Giuseppe Furino, ex centrocampista della Juventus Giuseppe Furino, con le lacrime agli occhi racconta il suo dramma (in un’intervista a Repubblica Torino), quello di aver perso da poco la moglie per Covid – 19. Un doppio dolore visto che L’ex calciatore e centrocampista della Juventus si sente responsabile: “Mi sento in colpa, l’ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti”. La moglie, Irene Vercellini se n’è andata una settima fa, a causa di problemi di saturazione che l’hanno costretta al ricovero momento in cui ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il drammatico racconto di Giuseppe, ex centrocampistantus Giuseppe, con le lacrime agli occhi racconta il suo dramma (in un’intervista a Repubblica Torino), quello di aver perso da poco laper– 19. Un doppio dolore visto checalciatore e centrocampistantus si sente responsabile: “Mi sento in colpa, l’hoio ine ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti”. La, Irene Vercellini se n’è andata una settima fa, a causa di problemi di saturazione che l’hanno costretta al ricovero momento in cui ...

