Letta incontra Mattarella dopo i big del centrodestra, del centrosinistra (pure le Sardine) e del M5s. Renzi? Non pervenuto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi il presidente della Repubblica e quello di Confindustria. Nelle ultime ore i big del centrodestra, seppur in occasioni diverse. Prima ancora era toccato ai leader del Movimento 5 stelle e di Articolo 1. In mezzo ha visto le Sardine e persino quelli di Demos, il network di democrazia solidale guidato da Mario Giro. E domani? Tocca ai Verdi. Nell'agenda di Enrico Letta sembra non esserci un buco libero. Da quando è stato eletto segretario del Pd, l'ex presidente del consiglio ha incontrato praticamente l'intero arco costituzionale italiano. Da Giuseppe Conte a Roberto Speranza, cioè quelli che considera gli alleati naturali del suo partito, a Antonio Tajani e Giorgia Meloni, le facce dell'opposizione ai dem. Persino con Matteo Salvini ha avuto modo di dialogare durante un evento in videoconferenza dell'Ispi.

