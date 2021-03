L’esercito svizzero inizierà a fornire biancheria intima femminile alle militari (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal mese prossimo la Svizzera permetterà alle donne che fanno parte delL’esercito di indossare biancheria intima femminile, mentre finora le uniformi prevedevano soltanto biancheria intima da uomo. alle donne delL’esercito svizzero verranno forniti due diversi tipi di biancheria intima, adatti Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal mese prossimo la Svizzera permetteràdonne che fanno parte deldi indossare, mentre finora le uniformi prevedevano soltantoda uomo.donne delverranno forniti due diversi tipi di, adatti

Advertising

Zaganator : L’esercito svizzero inizierà a fornire biancheria intima femminile alle militari - ilpost : L’esercito svizzero inizierà a fornire biancheria intima femminile alle militari - Chris_Bachmann : #RT @vbs_ddps: In futuro, l’#Esercito svizzero sarà anche in grado di impiegare le sue cibercapacità in modo decent… - vbs_ddps : In futuro, l’#Esercito svizzero sarà anche in grado di impiegare le sue cibercapacità in modo decentralizzato e di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esercito svizzero Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE