L'Eredità, il concorrente ha un 'blackout' in diretta: 'Scusate...'. Flavio Insinna senza parole: 'Che succede?' (Di mercoledì 31 marzo 2021) il concorrente ha un 'blackout' in diretta: ' Scusate... '. Flavio Insinna senza parole: ' Ma come? '. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Dalla scorsa settimana, è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) ilha un '' in: '... '.: ' Ma come? '. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da. Dalla scorsa settimana, è ...

Advertising

leggoit : L'Eredità, il concorrente ha un 'blackout' in diretta: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: «Che succe... - grimmbeast : concorrente dell'eredità: 'dico quella più cucciolosa' - infoitcultura : Clamoroso a L'Eredità: il concorrente lascia Insinna di stucco - infoitcultura : L'Eredità, sconcerto per Flavio Insinna: 'Rigido, per nulla agile'. E il concorrente risponde così: roba da matti - infoitcultura : L'Eredità, il concorrente sbaglia di proposito la risposta. Flavio Insinna reagisce così -