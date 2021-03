L’Eredità, Flavio Insinna si emoziona per il messaggio: “Ci teniamo tantissimo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Flavio Insinna si è emozionato, durante l’anteprima delL’Eredità, nel leggere un messaggio speciale. Le parole del conduttore romano Flavio Insinna ha dato un volto nuovo a L’Eredità. Apprezzatissimo conduttore di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021)si èto, durante l’anteprima del, nel leggere unspeciale. Le parole del conduttore romanoha dato un volto nuovo a. Apprezzatissimo conduttore di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

leggoit : L'Eredità, il concorrente ha un 'blackout' in diretta: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: «Che succe... - infoitcultura : L'Eredità, sconcerto per Flavio Insinna: 'Rigido, per nulla agile'. E il concorrente risponde così: roba da matti - infoitcultura : L'Eredità, il concorrente sbaglia di proposito la risposta. Flavio Insinna reagisce così - infoitcultura : L’Eredità, il saluto di Flavio Insinna alla campionessa: “Un bacio con la lingua” - infoitcultura : L’Eredità, Flavio Insinna a bocca aperta: mai successo prima FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Flavio Sofia Goggia e l’eredità di Lindsey Vonn: «Ci sentiamo spesso, mi dice: “Resta concentrata e vincerai”» Corriere della Sera