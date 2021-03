Leonardo la serie: gli episodi tra inganni e arte (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri sera 30 marzo 2021 è andata in onda la seconda puntata, contenente due episodi, della serie Leonardo. Ripercorriamo la vita di Leonardo da Vinci tra arte, amore e inganni. Con il 23,9% di share e 5,8milioni di telespettatori confermando così il successo che sta riscuotendo già dalla prima puntata. Leonardo la serie avrà un seguito? Il successo che sta riscuotendo la serie Leonardo potrebbe far proseguire la serie. Il fatto che nonostante si tratti di storia dell’arte fa comunque appassionare il pubblico, toccando punti alti dei dati share. Certo è da dire che ci sarebbero delle cose da rivalutare o migliorare. Non tanto nella storia in se, che anche se non interamente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri sera 30 marzo 2021 è andata in onda la seconda puntata, contenente due, della. Ripercorriamo la vita dida Vinci tra, amore e. Con il 23,9% di share e 5,8milioni di telespettatori confermando così il successo che sta riscuotendo già dalla prima puntata.laavrà un seguito? Il successo che sta riscuotendo lapotrebbe far proseguire la. Il fatto che nonostante si tratti di storia dell’fa comunque appassionare il pubblico, toccando punti alti dei dati share. Certo è da dire che ci sarebbero delle cose da rivalutare o migliorare. Non tanto nella storia in se, che anche se non interamente ...

