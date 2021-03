Leonardo anticipazioni terza puntata | Caterina morta avvelenata? Chi è stato?

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Perchèavrebbe dovuto uccidereda Cremona e perchè non racconta la verità su quello che è successo tra loro? Chi ha ucciso la donna,è davvero innocente? Sono alcune delle domande che il pubblico che sta seguendo la serie, si pone ormai da due settimane. Con le nostrevi raccontiamo quello che accadrà nelladella serie di tv dedicata ada Vinci, in onda il prossimo martedì. Il 6 aprile 2021, scopriremo come èdavveroda Cremona e che cosa ha a che farecon questa storia? Possiamo dirvi che questa è una vicenda in parte inventata; storicamente infattiè esistita davvero e forse ha ...

Advertising

infoitcultura : Leonardo, anticipazioni penultima puntata: trama completa episodi 6 aprile - infoitcultura : Leonardo, anticipazioni: la trama della Terza Puntata della serie evento di Rai1 - zazoomblog : Leonardo: anticipazioni terza puntata di martedì 6 aprile 2021 - #Leonardo: #anticipazioni #terza - 4ZampeNews : Leonardo: le anticipazioni della seconda puntata - zazoomblog : Leonardo anticipazioni della terza puntata - #Leonardo #anticipazioni #della #terza -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo anticipazioni

- Episodio 6 Tornato a Firenze dopo gl i anni milanesi, avengono offerte nuove opportunità ma non ha la motivazione giusta per accoglierle, finché non gli viene richiesto di ...e diretta 30 marzo: la commissione di Ludovico SforzaLeonardo serie tv seconda puntata: riassunto, Raiplay e replica Rai Premium Una nuova puntata della serie tv Leonardo è andata in onda ieri sera, reduce ...In programmazione per martedì 6 aprile 2021, leggiamo insieme la trama della terza puntata della serie evento Leonardo, in prima visione assoluta su Rai1.