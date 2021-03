L’emergenza pandemica nella lotta per la successione a Merkel (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che la pandemia esasperi e moltiplichi tutte le contraddizioni, che inasprisca e approfondisca ogni genere di divisioni è ormai una realtà sotto gli occhi di tutti. A dispetto della martellante retorica che auspica e promette l’universale cooperazione contro il male comune. Quando fuori controllo è la curva dei contagi, fuori controllo si rivelano anche la politica, le sue procedure decisionali, l’intero sistema delle garanzie e dei diritti. Questa dinamica caotica ha ormai investito in pieno il solido e leggendariamente efficiente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che la pandemia esasperi e moltiplichi tutte le contraddizioni, che inasprisca e approfondisca ogni genere di divisioni è ormai una realtà sotto gli occhi di tutti. A dispetto della martellante retorica che auspica e promette l’universale cooperazione contro il male comune. Quando fuori controllo è la curva dei contagi, fuori controllo si rivelano anche la politica, le sue procedure decisionali, l’intero sistema delle garanzie e dei diritti. Questa dinamica caotica ha ormai investito in pieno il solido e leggendariamente efficiente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

giu33liana : @SpaceCowboy21 I corsari inglesi e americani che ci hanno sottratto vaccini che abbiamo prenotato quando loro negav… - pietro_del_giud : RT @ChimicoScettico: E l'emergenza pandemica non è un *beep* di scusa per niente. - WendellGee1985 : RT @ChimicoScettico: E l'emergenza pandemica non è un *beep* di scusa per niente. - ALBERTOSEVERIN7 : RT @ChimicoScettico: E l'emergenza pandemica non è un *beep* di scusa per niente. - ChimicoScettico : E l'emergenza pandemica non è un *beep* di scusa per niente. -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza pandemica Draghi: «Il piano vaccini accelera, la via d’uscita non è lontana» Il Sole 24 ORE