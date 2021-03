L’Ema rassicura: per il vaccino AstraZeneca non ci sono rischi, ma la Germania fa come gli pare (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Al momento la revisione” in corso sulla sicurezza del vaccino anti-Covid di AstraZeneca “non ha identificato alcun fattore di rischio specifico, come l’età, il sesso o una precedente storia medica di disturbi della coagulazione”, per gli “eventi molto rari” di trombosi anomale segnalate dopo la somministrazione del prodotto. Lo riferisce l’Agenzia europea del farmaco Ema, informando che il comitato di farmacovigilanza Prac si riunisce oggi nell’ambito della revisione su questi episodi “molto rari di trombosi insolite associate a un basso numero di piastrine, in persone vaccinate con Vaxzevria“. La Germania sospende il vaccino Astra Zeneca per gli under 60 La Germania tuttavia non sembra seguire i suggerimenti delL’Ema e ha stabilito motu proprio di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Al momento la revisione” in corso sulla sicurezza delanti-Covid di“non ha identificato alcun fattore dio specifico,l’età, il sesso o una precedente storia medica di disturbi della coagulazione”, per gli “eventi molto rari” di trombosi anomale segnalate dopo la somministrazione del prodotto. Lo riferisce l’Agenzia europea del farmaco Ema, informando che il comitato di farmacovigilanza Prac si riunisce oggi nell’ambito della revisione su questi episodi “molto rari di trombosi insolite associate a un basso numero di piastrine, in persone vaccinate con Vaxzevria“. Lasospende ilAstra Zeneca per gli under 60 Latuttavia non sembra seguire i suggerimenti dele ha stabilito motu proprio di ...

SecolodItalia1 : L’Ema rassicura: per il vaccino AstraZeneca non ci sono rischi, ma la Germania fa come gli pare… - DeCanestra : @TgLa7 Però l'Ema ha affermato che non c'è legame. E @RobertoBurioni ogni domenica ci rassicura che è tutto a posto. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema rassicura Vaccino Astrazeneca: rifiutate centinaia di migliaia di dosi in Europa. L'accusa:... Il Mattino