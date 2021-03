Lega: Zingaretti esce da emergenza o da Regione Lazio? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “Qual e’ la soluzione per uscire dall’emergenza rifiuti secondo Nicola Zingaretti, al di la’ delle chiacchierate emerse tra la super dirigente Flaminia Tosini, ai domiciliari, e il suo assessore Massimiliano Valeriani?” “Il Presidente ha sotto scacco la Regione Lazio da otto anni: ha chiuso la discarica di Malagrotta il 1 ottobre 2013; ha spento il termovalorizzatore di Lazio Ambiente, compresa la discarica, malgrado i 13 milioni di euro buttati per l’ammodernamento avvenuto dal 28 dicembre 2016; ha prodotto un piano rifiuti fallimentare.” “Zingaretti avrebbe dovuto modificare il piano rifiuti o applicare i poteri sostitutivi dopo lo stop a Malagrotta. Basta pensare che il Tar del Lazio ha nominato un commissario ad acta per l’individuazione della discarica in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “Qual e’ la soluzione per uscire dall’rifiuti secondo Nicola, al di la’ delle chiacchierate emerse tra la super dirigente Flaminia Tosini, ai domiciliari, e il suo assessore Massimiliano Valeriani?” “Il Presidente ha sotto scacco lada otto anni: ha chiuso la discarica di Malagrotta il 1 ottobre 2013; ha spento il termovalorizzatore diAmbiente, compresa la discarica, malgrado i 13 milioni di euro buttati per l’ammodernamento avvenuto dal 28 dicembre 2016; ha prodotto un piano rifiuti fallimentare.” “avrebbe dovuto modificare il piano rifiuti o applicare i poteri sostitutivi dopo lo stop a Malagrotta. Basta pensare che il Tar delha nominato un commissario ad acta per l’individuazione della discarica in ...

Agenparl : Rifiuti, Lega ''Zingaretti butta i fondi, esce dall'emergenza o dalla Regione Lazio?'' - - FreeRyder4 : Il PD di Zingaretti ormai alla stregua delle Lega, non che sia una novità, ma giusto ribadirlo - domericcio7 : Ha fatto di più Elodie contro la Lega con due stories su Instagram che Zingaretti in due anni di segreteria PD. - Fabiusfax : RT @sadecesen_2016: @petunianelsole Uno solo è il target: nel Lazio c'è Zingaretti (PD), in Lombardia c'è Fontana (lega). Se vuoi mettere i… - sadecesen_2016 : @petunianelsole Uno solo è il target: nel Lazio c'è Zingaretti (PD), in Lombardia c'è Fontana (lega). Se vuoi mette… -