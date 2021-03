Lecco, incidente nella galleria della Super 36: grave motociclista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lecco, 31 marzo 2021 " grave incidente nel tunnel della diramazione della Super 36 a Lecco . Un motociclista di 57 anni di Viganò in sella ad uno scooterone si è scontrato frontalmente con una Fiat ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 marzo 2021 "nel tunneldiramazione36 a. Undi 57 anni di Viganò in sella ad uno scooterone si è scontrato frontalmente con una Fiat ...

Advertising

lecco_notizie : Incidente in via dell’Eremo a Lecco: ciclista investito da un’auto - albertamanzoni : Soccorre i feriti in un incidente: bersagliere di 22 anni muore investito - lecco_notizie : Incidente in montagna. Escursionista s’infortuna al San Martino, soccorsi al lavoro - lecco_notizie : Cremeno. Incidente in località Maggio, auto va a sbattere contro il guardrail - lecco_notizie : Incidente sul San Martino, soccorsi in azione in zona “placchette” -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco incidente Lecco, incidente nella galleria della Super 36: grave motociclista Lecco, 31 marzo 2021 " Grave incidente nel tunnel della diramazione della Super 36 a Lecco . Un motociclista di 57 anni di Viganò in sella ad uno scooterone si è scontrato frontalmente con una Fiat ...

SS 36 dir, incidente auto moto nella galleria dell'ospedale. Strada chiusa e code L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 nella galleria della SS 36 Coinvolti una macchina e una moto LECCO - Incidente in galleria lungo la SS36 dir nel tratto che dall'ospedale Manzoni porta al terzo ponte. E' successo poco dopo le 17.30. A scontrarsi due mezzi, una Fiat Cinquecento e una moto: ...

Lecco, incidente nella galleria della Super 36: grave motociclista IL GIORNO Lecco, impressionante frontale auto-moto Lecco (Lècch) - Impressionante incidente oggi pomeriggio nel tunnel dell'attraversamento di Lecco. Coinvolte un'auto e una moto. Lo schianto è avvenuto nel tratto che porta all'ospedale Manzoni. La ...

FRONTALE IN MOTO, GRAVISSIMO UN 57ENNE NELLA NUOVA ‘LECCO-BALLABIO’ LECCO – Codice rosso per un motociclista 57enne brianzolo, protagonista dello schianto avvenuto verso le 18 lungo la SS36 Dir, la nuova ‘Lecco-Ballabio’, nel territorio del capoluogo. Ancora da stabil ...

, 31 marzo 2021 " Gravenel tunnel della diramazione della Super 36 a. Un motociclista di 57 anni di Viganò in sella ad uno scooterone si è scontrato frontalmente con una Fiat ...L'è avvenuto poco dopo le 17.30 nella galleria della SS 36 Coinvolti una macchina e una motoin galleria lungo la SS36 dir nel tratto che dall'ospedale Manzoni porta al terzo ponte. E' successo poco dopo le 17.30. A scontrarsi due mezzi, una Fiat Cinquecento e una moto: ...Lecco (Lècch) - Impressionante incidente oggi pomeriggio nel tunnel dell'attraversamento di Lecco. Coinvolte un'auto e una moto. Lo schianto è avvenuto nel tratto che porta all'ospedale Manzoni. La ...LECCO – Codice rosso per un motociclista 57enne brianzolo, protagonista dello schianto avvenuto verso le 18 lungo la SS36 Dir, la nuova ‘Lecco-Ballabio’, nel territorio del capoluogo. Ancora da stabil ...