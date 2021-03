Le notizie dal mondo | la rassegna stampa internazionale

Advertising

virginiaraggi : Sono queste le notizie che mi piace leggere. La nostra città ha raggiunto un risultato prezioso. Si sono notevolmen… - Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Agenzia_Ansa : Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di l… - ilgoriziano : ?? Buongiorno ?? CLICCA SUL SITO - Frankf1842 : RT @virginiaraggi: Sono queste le notizie che mi piace leggere. La nostra città ha raggiunto un risultato prezioso. Si sono notevolmente ri… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie dal

Corriere della Sera

Non sarà un Consiglio dei ministri facile quello che nel pomeriggio, tra e regioni in , è chiamato a varare un nuovo per il contenimento del - 19 e che dovrebbe valere7 al 30 aprile. Nel governo si fronteggiano le due note fazioni, e non è escluso che serva un vertice politico prima del Consiglio. Più aperturisti i ministri di Lega e FI (Giorgetti e Gelmini). ...Gli agenti della Polizia di Stato di Varese stanno eseguendo 17 provvedimenti cautelari emessigip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a carico di giovani per la maggior parte minorenni, accusati di una maxi rissa avvenuta l'8 gennaio a Gallarate, in provincia di Varese. ...«Questa ragazza è stata in gamba. Ha fatto la cosa giusta e non deve pentirsene». Federica Angeli, giornalista sotto scorta per le sue denunce contro il clan Spada di Ostia, ...Non si passa col rosso quindi. In passato come vi siete regolati? «Ricordo la maxi chiusura del primo lockdown, dall’8 marzo al 7 maggio. Siamo stati tra i primi a riaprire. Nelle ultime ...