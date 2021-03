Le mascherine di stoffa non sono sicure? “Passa il 95 per cento delle particelle” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emergenza coronavirus, il nuovo allarme sulle mascherine di stoffa. Secondo uno studio della Fonderia Mestieri questi dispositivi non sarebbero sicuri. Secondo i risultati di uno studio condotta dalla Fonderia Mestieri di Torino, le mascherine di stoffa non sono sicure. Si tratta dei dispositivi di protezione di stoffa, utilizzati da buona parte della popolazione. sono le mascherine più originali, personalizzabili, più di moda. Ma forse meno sicure rispetto a quelle chirurgiche, decisamente meno originali, e rispetto alle Ffp2. La denuncia Sembra avere pochi dubbi Marco Zangirolami, presidente della Fonderia Mestieri, secondo cui le mascherine di stoffa sono ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emergenza coronavirus, il nuovo allarme sulledi. Secondo uno studio della Fonderia Mestieri questi dispositivi non sarebbero sicuri. Secondo i risultati di uno studio condotta dalla Fonderia Mestieri di Torino, ledinon. Si tratta dei dispositivi di protezione di, utilizzati da buona parte della popolazione.lepiù originali, personalizzabili, più di moda. Ma forse menorispetto a quelle chirurgiche, decisamente meno originali, e rispetto alle Ffp2. La denuncia Sembra avere pochi dubbi Marco Zangirolami, presidente della Fonderia Mestieri, secondo cui ledi...

Advertising

news_mondo_h24 : Le mascherine di stoffa non sono sicure? “Passa il 95 per cento delle particelle” - giomo2 : Mascherine di stoffa non sicure? La denuncia dopo l'esperimento. Cazzarola! - il_raspa : @AensAlbert @ultimenotizie Il problema è la quantità che viene utilizzata di mascherine, è ovvio che le chirurgiche… - civico_x : RT @ultimenotizie: Le #mascherine di stoffa non sono sicure? A sostenerlo è un test di laboratorio effettuato dalla Fonderia Mestieri di To… - Ol_Egy : @AugustoMinzolin Ma se noi in privato mettiamo semplici mascherine di stoffa....più farlocche di queste -