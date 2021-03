Le cuffie per Xbox di Bang e Olufsen che costano quanto la console (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Foto: Bang & Olufsen)Sono ufficiali le nuove cuffie wireless hi-fi Bang & Olufsen Beoplay Portal pensate appositamente per l’uso con la piattaforma Xbox dunque sia sulle console di nuova generazione Series S e X sia sulla precedente Xbox One, ma anche su pc con sistema operativo Windows. Con tre colorazioni dedicate e una serie di funzionalità ad hoc, questo nuovo headset dotato di grossi padiglioni avvolgenti si distingue anche per il prezzo che è esattamente quello della console più potente e costosa, Xbox Series X. Tre le sfumature di Bang & Olufsen Beoplay Portal con il più classico black anthracite ovvero un grigio molto scuro, il grey mist che è un grigio piuttosto ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Foto:)Sono ufficiali le nuovewireless hi-fiBeoplay Portal pensate appositamente per l’uso con la piattaformadunque sia sulledi nuova generazione Series S e X sia sulla precedenteOne, ma anche su pc con sistema operativo Windows. Con tre colorazioni dedicate e una serie di funzionalità ad hoc, questo nuovo headset dotato di grossi padiglioni avvolgenti si distingue anche per il prezzo che è esattamente quello dellapiù potente e costosa,Series X. Tre le sfumature diBeoplay Portal con il più classico black anthracite ovvero un grigio molto scuro, il grey mist che è un grigio piuttosto ...

