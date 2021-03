Le chiamate con Google Meet rimarranno gratuite (e illimitate) fino a giugno (Di mercoledì 31 marzo 2021) fino al mese di giugno basterà avere un account Gmail per poter usufruire delle chiamate illimitate (e gratuite) attraverso Google Meet. I vertici dell’azienda di Mountain View, per la seconda volta nel corso dell’ultimo anno, hanno deciso di prolungare la funzione illimitata (senza alcun costo) della loro piattaforma che in questo lunghi mesi di pandemia ha consentito a molte aziende (ma anche a privati cittadini) di rimanere in contatto nonostante le restrizioni, il distanziamento sociale e lo smartworking. LEGGI ANCHE > Live View di Maps arriva anche per gli ambienti interni come aeroporti e centri commerciali fino al mese di giugno, dunque, tutti potranno continuare a utilizzare gratuitamente i servizi offerti da ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 marzo 2021)al mese dibasterà avere un account Gmail per poter usufruire delle(e) attraverso. I vertici dell’azienda di Mountain View, per la seconda volta nel corso dell’ultimo anno, hanno deciso di prolungare la funzione illimitata (senza alcun costo) della loro piattaforma che in questo lunghi mesi di pandemia ha consentito a molte aziende (ma anche a privati cittadini) di rimanere in contatto nonostante le restrizioni, il distanziamento sociale e lo smartworking. LEGGI ANCHE > Live View di Maps arriva anche per gli ambienti interni come aeroporti e centri commercialial mese di, dunque, tutti potranno continuare a utilizzare gratuitamente i servizi offerti da ...

Advertising

pietroraffa : Ricordate quando il costo delle chiamate era legato alla loro durata? Ecco: bisognerebbe fare la stessa cosa con i… - rada_maja : RT @SkalRockblock: Ufficio retrò con oggetti retrò per chiamate retrò Esporrò al MOMA prima o poi - giornalettismo : La decisione per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, delle aziende e dei cittadini: #GoogleMeet rimarrà g… - zephyrs0ng : tranquille che agli uomini non importerà mai delle donne. il divariò sociale e la misoginia. on potranno mai essere… - Domenic30413967 : RT @TaxiTorino011: #zonarossa: il servizio #Taxitorino è a servizio dei cittadini h24. E' necessario avere l'autocertificazione con il moti… -