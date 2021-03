Le campane suonano per la nascita di Nicole: da 6 anni si aspettava la cicogna in paese (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le campane suonano a festa nel Comune di Vallepietra per la nascita di Nicole, la dolce bambina venuta alla luce nel paese lo scorso 28 marzo. Per il paesino in provincia di Roma è una grande festa: erano 6 anni che si aspettava la nascita di una nuova vita. L’intera comunità si è accerchiata per l’evento meraviglioso, soprattutto in questo periodo di pandemia dove purtroppo si parla più di morte che di vita. Nel paesino di Vallepietra dal 1999 ogni nascita, ogni bella notizia viene festeggiata con il rintocco delle campane. Il suono, tanto atteso, oggi rintocca per il passaggio della cicogna. Il sindaco di Vallepietra ha sottolineato: «Un segno di speranza importante, un piccolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lea festa nel Comune di Vallepietra per ladi, la dolce bambina venuta alla luce nello scorso 28 marzo. Per il paesino in provincia di Roma è una grande festa: erano 6che siladi una nuova vita. L’intera comunità si è accerchiata per l’evento meraviglioso, soprattutto in questo periodo di pandemia dove purtroppo si parla più di morte che di vita. Nel paesino di Vallepietra dal 1999 ogni, ogni bella notizia viene festeggiata con il rintocco delle. Il suono, tanto atteso, oggi rintocca per il passaggio della. Il sindaco di Vallepietra ha sottolineato: «Un segno di speranza importante, un piccolo ...

