Lazio Torino, avvocato Gentile: «Ricorso? La questione è delicata» (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, ha parlato in merito al possibile Ricorso dopo la sentenza relativa a Lazio-Torino Dopo la sentenza della Corte d’Appello che ha respinto il Ricorso del club biancoceleste in merito al mancato match tra Lazio e Torino, è tornata a parlare l’avvocato Gian Michele Gentile ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. SUL POSSIBILE Ricorso – «Le intenzioni sono allo studio, la questione è delicata. I problemi giuridici sono seri con la decisione della Corte Sportiva. Non abbiamo scelto se ricorrere Collegio di Garanzia. A volte capita che l’impedimento a dare ragione o dare del merito nasca da un errore processuale, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’della, Gian Michele, ha parlato in merito al possibiledopo la sentenza relativa aDopo la sentenza della Corte d’Appello che ha respinto ildel club biancoceleste in merito al mancato match tra, è tornata a parlare l’Gian Micheleai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. SUL POSSIBILE– «Le intenzioni sono allo studio, la. I problemi giuridici sono seri con la decisione della Corte Sportiva. Non abbiamo scelto se ricorrere Collegio di Garanzia. A volte capita che l’impedimento a dare ragione o dare del merito nasca da un errore processuale, ...

