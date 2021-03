Lazio, paura per Luis Alberto: abbandona l’allenamento dopo un duro scontro (Di mercoledì 31 marzo 2021) paura per Luis Alberto in casa biancoceleste. Nel corso dell’allenamento odierno della Lazio, il centrocampista spagnolo è stato toccato duro da un compagno in un contrasto e ha abbandonato la seduta visibilmente dolorante. Si teme per la caviglia del talentuoso numero 10 di Inzaghi, che in questo finale di stagione non può proprio permettersi di perdere per strada una delle sue stelle. Nelle prossime ore test più accurati sull’entità del suo possibile infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021)perin casa biancoceleste. Nel corso delodierno della, il centrocampista spagnolo è stato toccatoda un compagno in un contrasto e hato la seduta visibilmente dolorante. Si teme per la caviglia del talentuoso numero 10 di Inzaghi, che in questo finale di stagione non può proprio permettersi di perdere per strada una delle sue stelle. Nelle prossime ore test più accurati sull’entità del suo possibile infortunio. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio paura Allenamento Lazio, paura per Luis Alberto. Problema alla caviglia Lazio News 24 Lazio, Pasqua a casa, poi Svezia e Islanda. E affitti a Fregene e Ostia. Zingaretti: «Chi parte non sia un pericolo» «Ci aspettiamo una ripresa del settore del 20% dopo Pasqua» testimonia Andrea Costanzo, già presidente di Fiavet Lazio e oggi alla guida del tour operator Dreamtour ...

