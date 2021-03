Lazio, la Champions spinge i ricavi: rosso di 120 mila euro nel semestre (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio di Gestione della Lazio ha approvato la ReLazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2020. Il giro di affari è stato pari a 106,66 milioni di euro, con un aumento del 52,15% rispetto al medesimo periodo della stagione precedente. A guidare tale aumento è stato l’effetto delle entrate derivanti dalle sponsorizzazioni e diritti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio di Gestione dellaha approvato la Rene Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2020. Il giro di affari è stato pari a 106,66 milioni di, con un aumento del 52,15% rispetto al medesimo periodo della stagione precedente. A guidare tale aumento è stato l’effetto delle entrate derivanti dalle sponsorizzazioni e diritti L'articolo

