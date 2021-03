Lazio, i dettagli del bilancio: ecco quanto sono costati Muriqi e Fares (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella reLazione finanziaria semestrale, approvata ieri dal CdA della Lazio, sono stati espressi anche gli esborsi economici per Muriqi e Fares Dopo l’approvazione – avvenuta ieri – da parte del CdA della Lazio, è stata resa nota la reLazione finanziaria semestrale, consolidata al 31 dicembre. Tra le varie voci, sono stati specificati anche i costi per i cartellini di Muriqi e Fares, protagonisti della campagna acquisti di questa estate. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Per l’attaccante, sono serviti 19,7 milioni (18,3 al Fenerbahce e 1,4 di commissione); per l’esterno la società ha tirato fuori 8 milioni (7,4 alla Spal e 500 mila euro di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella rene finanziaria semestrale, approvata ieri dal CdA dellastati espressi anche gli esborsi economici perDopo l’approvazione – avvenuta ieri – da parte del CdA della, è stata resa nota la rene finanziaria semestrale, consolidata al 31 dicembre. Tra le varie voci,stati specificati anche i costi per i cartellini di, protagonisti della campagna acquisti di questa estate. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Per l’attaccante,serviti 19,7 milioni (18,3 al Fenerbahce e 1,4 di commissione); per l’esterno la società ha tirato fuori 8 milioni (7,4 alla Spal e 500 mila euro di ...

