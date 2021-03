"Lavoro fermo da un anno, devo portare il pane in famiglia". Come campa oggi l'ex di Uomini e donne: senza precedenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Ritorno in tv? Ho già dato...”, Giovanni Conversano gela tutti. Sicuramente è il primo personaggio del jet set ad essere pronto a fare un passo indietro nel mondo della tv, a differenza di molti altri che vivono davanti ad una telecamera. "Ormai non ho altro da dare, sono realista”, racconta a RTL1025 News. Lui, ex di Uomini e donne, ha due figli ed un matrimonio felice. Nel suo amato Salento, che non ha abbandonato mai in questi anni, ha fondato società di marketing e comunicazione: la tv, per adesso, non è tra le sue priorità. “Da quando non frequento più le televisioni e non si può vivere Come pensi, devi pensare a Come vivere. La mia agenzia di comunicazione è ferma da un anno, fortunatamente in questi anni mi sono creato delle alternative. Una di queste è un'agenzia di consulenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Ritorno in tv? Ho già dato...”, Giovanni Conversano gela tutti. Sicuramente è il primo personaggio del jet set ad essere pronto a fare un passo indietro nel mondo della tv, a differenza di molti altri che vivono davanti ad una telecamera. "Ormai non ho altro da dare, sono realista”, racconta a RTL1025 News. Lui, ex di, ha due figli ed un matrimonio felice. Nel suo amato Salento, che non ha abbandonato mai in questi anni, ha fondato società di marketing e comunicazione: la tv, per adesso, non è tra le sue priorità. “Da quando non frequento più le televisioni e non si può viverepensi, devi pensare avivere. La mia agenzia di comunicazione è ferma da un, fortunatamente in questi anni mi sono creato delle alternative. Una di queste è un'agenzia di consulenza ...

