Lavoratori agricoli, protesta a Roma: “Noi esclusi dal decreto sostegni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Noi come braccianti agricoli sosteniamo che siamo Lavoratori prettamente stagionali e quindi rientriamo nella platea dei beneficiari per cui c’era la possibilità di presentare la domanda”. E ancora: “Il settore della pesca sta vivendo un momento storico drammatico. E senza sostegni il settore è destinato a sparire”. C’è rabbia tra i Lavoratori del settore agrituristico, che oggi si sono dati appuntamento a piazza Vidoni, al centro di Roma. Chiedono sostegni allo stato, finora assenti. Il decreto ristori infatti non prevede aiuti per il settore, nonostante le difficoltà che sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria. “Siamo qui a protestare perché il governo ci ha escluso dall’ultimo decreto sostegni. Circa 900.000 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Noi come bracciantisosteniamo che siamoprettamente stagionali e quindi rientriamo nella platea dei beneficiari per cui c’era la possibilità di presentare la domanda”. E ancora: “Il settore della pesca sta vivendo un momento storico drammatico. E senzail settore è destinato a sparire”. C’è rabbia tra idel settore agrituristico, che oggi si sono dati appuntamento a piazza Vidoni, al centro di. Chiedonoallo stato, finora assenti. Ilristori infatti non prevede aiuti per il settore, nonostante le difficoltà che sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria. “Siamo qui are perché il governo ci ha escluso dall’ultimo. Circa 900.000 ...

