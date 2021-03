Laura Pausini: la pagella dei suoi look (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nostra Laura nazionale sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista della sua carriera: fresca di nomination all’Oscar per “Io sì” come miglior canzone originale per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, è apparsa raggiante anche sul palco dell’Ariston in occasione del festival di Sanremo. Ma Laura è sempre in grado di valorizzarsi con il suo abbigliamento? Vediamolo insieme commentando qualcuno dei suoi look! Laura Pausini: a Sanremo 2021 Sul palco dell’Ariston, Laura ha sfoggiato un abito firmato Giorgio Armani, nero e illuminato da un mantello in lamé. Allora: Laura aveva un tale sorriso emozionato ed era talmente raggiante che sarebbe stata bella anche con un sacco di iuta. Detto questo, in questa occasione secondo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nostranazionale sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista della sua carriera: fresca di nomination all’Oscar per “Io sì” come miglior canzone originale per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, è apparsa raggiante anche sul palco dell’Ariston in occasione del festival di Sanremo. Maè sempre in grado di valorizzarsi con il suo abbigliamento? Vediamolo insieme commentando qualcuno dei: a Sanremo 2021 Sul palco dell’Ariston,ha sfoggiato un abito firmato Giorgio Armani, nero e illuminato da un mantello in lamé. Allora:aveva un tale sorriso emozionato ed era talmente raggiante che sarebbe stata bella anche con un sacco di iuta. Detto questo, in questa occasione secondo ...

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale MUSICA ???? Scegli la migliore CANTANTE di tutti i tempi tra:… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Pausini - Frasi a metà - laura_clip : ?? laura pausini è la vita ?? - docvictork : Credimi perché, farei del male solo e ancora a me… Vivimi by Laura Pausini - seyama11 : Laura Pausini - Il coraggio di andare feat Biagio Antonacci (Official Vi... -