L'attacco dei giganti 139, l'ultimo capitolo del manga è completo: il conto alla rovescia verso il finale (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'attacco dei giganti 139, ultimo capitolo dell'intero manga creato da Hajime Isayama, è stato completato, come ha annunciato l'editor su Twitter, dando il via al conto alla rovescia. L'attacco dei giganti 139, quello che sarà l'ultimo capitolo del manga di Hajime Isayama, è ufficialmente arrivato nelle mani della casa editrice, il che significa una sola cosa: il suo autore ha scritto la parola fine a una storia che, per quasi 12 anni, ha tenuto milioni di fan con il fiato sospeso. A dare l'annuncio è stato l'editor Kawakubo attraverso il profilo Twitter, dedicato all'opera, che lui stesso gestisce. In una serie di messaggi, l'editor ha idealmente ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'dei139,dell'interocreato da Hajime Isayama, è stato completato, come ha annunciato l'editor su Twitter, dando il via al. L'dei139, quello che sarà l'deldi Hajime Isayama, è ufficialmente arrivato nelle mani della casa editrice, il che significa una sola cosa: il suo autore ha scritto la parola fine a una storia che, per quasi 12 anni, ha tenuto milioni di fan con il fiato sospeso. A dare l'annuncio è stato l'editor Kawakubo attrail profilo Twitter, dedicato all'opera, che lui stesso gestisce. In una serie di messaggi, l'editor ha idealmente ...

