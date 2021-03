L’assurdo paradosso dei 70enni: sono una categoria a rischio, ma solo il 10% è stato vaccinato (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è un paradosso tutto italiano, l’ennesimo nella gestione assurda di questa crisi, del quale si parla da settimane sui giornali ma al quale non è stato ancora messo fine. Parliamo dell’assurda sorte delle persone che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 70 e i 79 anni: una categoria a rischio, che finisce purtroppo spesso per occupare le stanze degli ospedali e, purtroppo, le terapie intensive in caso di positività al Covid-19. Eppure incredibilmente ignorata in questa fase della campagna di vaccinazione: soltanto il 10% di loro, infatti, ha ricevuto la somministrazione del farmaco, una percentuale inferiore anche a quella dei ventenni. Mentre, infatti, alcuni ragazzi sono riusciti a ottenere il vaccino Pfizer perché entrati nella campagna come studenti di medicina o personale sanitario, per ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è untutto italiano, l’ennesimo nella gestione assurda di questa crisi, del quale si parla da settimane sui giornali ma al quale non èancora messo fine. Parliamo dell’assurda sorte delle persone che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 70 e i 79 anni: una, che finisce purtroppo spesso per occupare le stanze degli ospedali e, purtroppo, le terapie intensive in caso di positività al Covid-19. Eppure incredibilmente ignorata in questa fase della campagna di vaccinazione: soltanto il 10% di loro, infatti, ha ricevuto la somministrazione del farmaco, una percentuale inferiore anche a quella dei ventenni. Mentre, infatti, alcuni ragazziriusciti a ottenere il vaccino Pfizer perché entrati nella campagna come studenti di medicina o personale sanitario, per ...

Advertising

mimmocarriero : il paradosso,tanti hanno seconde case in Toscana Liguria ma non possono andarci- ma pagare l’Imu Ici e altre puttan… - Caos_Ordinato : @NinniVB @Sara_fromArda Il che non è male. Per dare una “boccata di respiro” alle persone. Ma quello non capisco è… - GianTatti : @stanzaselvaggia Coprendo l'ironia ma questo è il paradosso,non poter uscire dal proprio comune, ma puoi per andare… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assurdo paradosso Campania zona gialla, si riparte: «Ma basta chiusure, ora serve continuità» Il Mattino