L'assegno unico per ogni figlio è legge, ma chi prenderà davvero 250 euro? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo alcuni calcoli l'80% delle famiglie italiane prenderebbe 161 euro al mese per ogni figlio minore e 97 per ogni figlio under 21. E' arrivato il via libera del Senato: 227 sì, 4 astenuti e ... Leggi su today (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo alcuni calcoli l'80% delle famiglie italiane prenderebbe 161al mese perminore e 97 perunder 21. E' arrivato il via libera del Senato: 227 sì, 4 astenuti e ...

matteorenzi : Vi aspetto intorno alle 18.40 per il mio intervento in diretta Twitter dal Senato in dichiarazione di voto sull'ass… - matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - elenabonetti : Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'una… - Giampanet : RT @Unomattina: Novità per le famiglie: dal 1° luglio l'assegno unico per i figli. Ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alla leg… - RobertoBlumett1 : @graziano_delrio @elenabonetti Prima 80 EURO poi reddito di cittadinanza adesso Assegno unico ma impegnarsi seriame… -