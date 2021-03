L’Assegno unico è Legge: a chi spettano i 250 euro, da quando, come funziona (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo mesi di attesa L’Assegno unico per famiglie con figli è Legge. L’ok definitivo dall’Aula del Senato è arrivato il 30 marzo, quasi all’unanimità: con 227 sì, nessun no e 4 astenuti. “Oggi è un giorno buono per l’Italia”, il “primo passo di una riforma storica” con l’arrivo di “un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza”. Con queste parola la ministra della Famiglia Elena Bonetti ha salutato l’approvazione della Legge sulL’Assegno universale per i figli, che “rimette al centro le nuove generazioni” e sarà completato con il Family Act. “Confermo a nome del governo – ha detto – l’impegno di dare seguito alla delega attuando L’Assegno entro il termine del primo di luglio come previsto”. “Le famiglie italiane devono stare ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo mesi di attesaper famiglie con figli è. L’ok definitivo dall’Aula del Senato è arrivato il 30 marzo, quasi all’unanimità: con 227 sì, nessun no e 4 astenuti. “Oggi è un giorno buono per l’Italia”, il “primo passo di una riforma storica” con l’arrivo di “un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza”. Con queste parola la ministra della Famiglia Elena Bonetti ha salutato l’approvazione dellasuluniversale per i figli, che “rimette al centro le nuove generazioni” e sarà completato con il Family Act. “Confermo a nome del governo – ha detto – l’impegno di dare seguito alla delega attuandoentro il termine del primo di luglioprevisto”. “Le famiglie italiane devono stare ...

