L’Arcivescovo di Napoli: niente quadri della camorra in Chiesa! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una lotta che va avanti da tempo e che, giorno dopo giorno, conquista tasselli di vittoria. L’Arcivescovo di Napoli si batte contro la camorra. Monsignor Domenico Battaglia ha disposto la rimozione di due quadri, posti in una chiesa di periferia, donati dal boss Lorenzo Nuvoletta. La decisione presa in concomitanza con la lotta alla camorra L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una lotta che va avanti da tempo e che, giorno dopo giorno, conquista tasselli di vittoria.disi batte contro la. Monsignor Domenico Battaglia ha disposto la rimozione di due, posti in una chiesa di periferia, donati dal boss Lorenzo Nuvoletta. La decisione presa in concomitanza con la lotta allaL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : L’Arcivescovo di Napoli: niente quadri della camorra in Chiesa! - corrmezzogiorno : #Napoli Ingiurie per l’arcivescovo che fa rimuovere i quadri del boss - isadoralarosa : RT @NotizieFrance: Ingiurie per l’Arcivescovo che fa rimuovere i quadri del boss - NotizieFrance : Ingiurie per l’Arcivescovo che fa rimuovere i quadri del boss - Scisciano : Marano, minacce e ingiurie per l’Arcivescovo di Napoli che fa rimuove i quadri di Nuvoletta dalla chiesa: Marano, 3… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Arcivescovo Napoli Covid: don Alfonso ricoverato in ospedale, la comunità parrocchiale prega per lui Il Mattino