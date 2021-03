L'Arcivescovo di Canterbury: "Non ho sposato Meghan e Harry tre giorni prima" (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i duchi del Sussex prima della cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018. Quel giorno c’è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio. Ma non dirò che cosa è accaduto negli altri nostri incontri”. A dirlo è l’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, sulle pagine del quotidiano La Repubblica e sui giornali dell’alleanza Lena, nella quale ha negato di aver sposato Harry e Meghan tre giorni prima del matrimonio ufficiale. “Ci siamo sposati in segreto tre giorni prima della cerimonia ufficiale celebrata a Windsor il 19 maggio 2018”, avevano raccontato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i duchi del Sussexdella cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018. Quel giorno c’è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio. Ma non dirò che cosa è accaduto negli altri nostri incontri”. A dirlo è l’di, Justin Welby, sulle pagine del quotidiano La Repubblica e sui giornali dell’alleanza Lena, nella quale ha negato di avertredel matrimonio ufficiale. “Ci siamo sposati in segreto tredella cerimonia ufficiale celebrata a Windsor il 19 maggio 2018”, avevano raccontato ...

Advertising

HuffPostItalia : L'Arcivescovo di Canterbury: 'Non ho sposato Meghan e Harry tre giorni prima' - antoguerrera : ?? ESCLUSIVA @repubblica?? Justin Welby: 'Non ho celebrato le nozze di Harry e Meghan 3 giorni prima' Parla l'Arc… - cheamarena : Indovinate chi ha fatto credere alla propria madre che a Londra la Domenica delle Palme le persone si mettono per s… - lyristria : per farvi capire quant'è facile prendermi in giro: 6 anni fa in vacanza a Londra mi padre mi disse di aver incrocia… - Ilamaiunagioia : @fiamma1990 Si? Anche tu dall'arcivescovo di Canterbury?? -