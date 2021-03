L' annuncio del presidente della Regione

Leggi su notizie

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Attilio Fontana ha annunciato il via alla vaccinazione di massa in Lombardia a partire dal 13 o 14 aprile 2021. Le parole del governatore. Fontana: vaccinazione di massa in Lombardia partirà il 13 o 14 aprile su Notizie.it.