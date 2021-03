Lamorgese: "Questa estate sarà sicura. Più controlli per Pasqua, 70 mila in campo" (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Verranno intensificate tutte le misure di prevenzione analogamente a quanto avviene in occasione delle più importanti festività, con un dispositivo di circa 70 mila donne e uomini in divisa. E come l’anno scorso, bisognerà tenere conto delle limitazioni imposte in tutta Italia per contenere la diffusione del Covid 19, con specifici servizi programmati a livello territoriale che riguarderanno, in particolare, le aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, i parchi, i litorali più frequentati, le arterie stradali e autostradali, le stazioni ferroviarie, i porti e gli aeroporti”. Lo ha detto al Messaggero la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in merito alle disposizioni che saranno adottate per il prossimo weekend, zona rossa nazionale. Lamorgese invita a non abbassare la guardia in vista dell’estate: “Ora ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Verranno intensificate tutte le misure di prevenzione analogamente a quanto avviene in occasione delle più importanti festività, con un dispositivo di circa 70donne e uomini in divisa. E come l’anno scorso, bisognerà tenere conto delle limitazioni imposte in tutta Italia per contenere la diffusione del Covid 19, con specifici servizi programmati a livello territoriale che riguarderanno, in particolare, le aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, i parchi, i litorali più frequentati, le arterie stradali e autostradali, le stazioni ferroviarie, i porti e gli aeroporti”. Lo ha detto al Messaggero la ministra dell’Interno Lucianain merito alle disposizioni che saranno adottate per il prossimo weekend, zona rossa nazionale.invita a non abbassare la guardia in vista dell’: “Ora ...

