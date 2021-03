Lady Rossi: “Vale? All’inizio del rapporto avevo voglia di mandarlo a quel paese. I suoi tifosi…” (Di giovedì 1 aprile 2021) "Cosa significa per me avere questo corpo? Allenarsi con costanza, fare sacrifici. Cerco di mantenermi sana e in forma: col mio corpo, io, prima di tutto ci lavoro. Mi creda, serve un minimo di intelligenza per farlo. Da bambina odiavo le mie gambe, dicevano che erano a X. Ho allenato i muscoli, ora mi dico: cavolo, spaccano. Sono una ragazza di sostanza. Bona? Sì. Ma col tempo mi sono fatta conoscere per la mia sensibilità. Oggi mi cercano anche per quello che è Francesca Sofia". Con queste parole la fidanzata di Valentino Rossi si racconta a Vanity Fair.Pro e contro di essere la fidanzata di Valentino"Maternità? Siamo una coppia, sogniamo di diventare una famiglia. Quando sarà il momento giusto accadrà. Valentino? All'inizio il nostro rapporto è stato un tira e molla faticoso. A ... Leggi su golssip (Di giovedì 1 aprile 2021) "Cosa significa per me avere questo corpo? Allenarsi con costanza, fare sacrifici. Cerco di mantenermi sana e in forma: col mio corpo, io, prima di tutto ci lavoro. Mi creda, serve un minimo di intelligenza per farlo. Da bambina odiavo le mie gambe, dicevano che erano a X. Ho allenato i muscoli, ora mi dico: cavolo, spaccano. Sono una ragazza di sostanza. Bona? Sì. Ma col tempo mi sono fatta conoscere per la mia sensibilità. Oggi mi cercano anche perlo che è Francesca Sofia". Con queste parole la fidanzata dintinosi racconta a Vanity Fair.Pro e contro di essere la fidanzata dintino"Maternità? Siamo una coppia, sogniamo di diventare una famiglia. Quando sarà il momento giusto accadrà.ntino? All'inizio il nostroè stato un tira e molla faticoso. A ...

