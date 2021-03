Lady Gaga | il suo dog sitter rompe il silenzio dopo il rapimento dei cani

Leggi su biccy

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Era il 25 febbraio quando Ryan Fischer, dogdi, venne aggredito a Los Angeles da due uomini che gli spararono per cercare di rapire i. La notizia fece il giro del mondo e sconvolse la cantante, in quel momento in Italia per girare il film di Ridley Scott, House Of Gucci. “Ci è stato detto chesta offrendo 500.000 dollari per riavere i suoi. Isono stati malmenati, due sono stati rapiti e uno è stato appena ritrovato. Fonti vicine aci dicono che è estremamente arrabbiata e disperata e che sta offrendo mezzo milione di dollari a chiunque l’aiuti a riavere i due”. A distanza di un mese l’uomo ha rotto il. “In ospedale, il ...