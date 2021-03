Lacrime di gioia per Paola Turani: il video con l’annuncio della gravidanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) “La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità” con queste belle parole inserite a corredo di un post Instagram la popolare influencer Paola Turani ha comunicato la sua gravidanza: il video dell’annuncio Poco prima dell’ora di pranzo di oggi, mercoledì 31 marzo, la popolare influencer di Sedrina, quasi due milioni di followers solo su Instagram, Paola Turani ha annunciato che lei e il suo compagno, l’imprenditore Riccardo Ricky Serpella avranno un bambino. E’ un annuncio che arriva piacevole e improvviso. Paola Turani, 33 anni lo scorso 10 agosto ed il compagno, 48 anni, ci stavano provando da diverso tempo ma senza successo alimentando in se stessi i dubbi e le paure sulla difficoltà ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021) “La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità” con queste belle parole inserite a corredo di un post Instagram la popolare influencerha comunicato la sua: ildelPoco prima dell’ora di pranzo di oggi, mercoledì 31 marzo, la popolare influencer di Sedrina, quasi due milioni di followers solo su Instagram,ha annunciato che lei e il suo compagno, l’imprenditore Riccardo Ricky Serpella avranno un bambino. E’ un annuncio che arriva piacevole e improvviso., 33 anni lo scorso 10 agosto ed il compagno, 48 anni, ci stavano provando da diverso tempo ma senza successo alimentando in se stessi i dubbi e le paure sulla difficoltà ...

