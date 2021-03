(Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI – L'Agenzia mondiale antidoping () chiude nuovamente le porte ad Alexe ribadisce che non potrà gareggiareal 7delperchéto per recidività al doping. Laad alcune ore dall'approvazione all'unanimità della Commissione Istruzione, Cultura e Sport della Camera che impegna il Governo italiano ad adottare iniziative finalizzate ad una eventuale partecipazione dialle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha prodotto un documento. “Lasostiene le evidenze fornite e scientificamente provate oltre ogni ragionevole dubbio e rimane a disposizione delle autorità italiane per fornire ulteriori dettagli", si legge nella nota. Nel 2016,è risultato positivo al ...

Advertising

Agenzia_Italia : La Wada cancella il sogno di Schwazer, la squalifica resta fino al 7 luglio 2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Wada cancella

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

La squalificaanche i suoi risultati del 2016 , ovvero la vittoria nella 50 km dei ... Sandro Donati." Il Giudice Pelino utilizza poi parole pesanti nei confronti die Iaaf in quantoLa squalificaanche i suoi risultati del 2016 , ovvero la vittoria nella 50 km dei ... Sandro Donati." Il Giudice Pelino utilizza poi parole pesanti nei confronti die Iaaf in quantoAGI – L’Agenzia mondiale antidoping (Wada) chiude nuovamente le porte ad Alex Schwazer e ribadisce che non potrà gareggiare fino al 7 luglio del 2024 perché squalificato per recidività al doping. La ...In una risoluzione unitaria si chiede che sia permesso al marciatore di partecipare ai prossimi Giochi di Tokyo alla luce dell'archiviazione nel processo penale per doping ...