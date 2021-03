La virologa Capua gela tutti: “Il virus non sparirà, impariamo a conviverci” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La virologa Ilaria Capua ha espresso su La7 la sua opinione in merito alla futura convivenza con il Covid. Scopriamo insieme le sue parole. La celebre virologa Ilaria Capua è intervenuta in collegamento su La7 durante l’ultima puntata di diMartedì. Le sue parole hanno letteralmente gelato i telespettatori. Secondo l’opinione della donna infatti, il Covid L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021) LaIlariaha espresso su La7 la sua opinione in merito alla futura convivenza con il Covid. Scopriamo insieme le sue parole. La celebreIlariaè intervenuta in collegamento su La7 durante l’ultima puntata di diMartedì. Le sue parole hanno letteralmenteto i telespettatori. Secondo l’opinione della donna infatti, il Covid L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

