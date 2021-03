La torta di ricotta | pere e cioccolato | morbida e con solo 160 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladi. Hai ospiti a cena e non hai pensato a cosa proporre come dessert? Niente paura, con questache ti proponiamo qui appresso puoi risolvere il problema in maniera davvero brillante, anzi, memorabile. È il dolce ideale per ogni occasione. È, è ghiottissima, piace davvero a tutti quanti. E poi l’accostamento di(e non dimentichiamo il) è davvero di quelli intriganti. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per circa dodici magnifiche fette servono questi ingredienti in queste quantità: 500 grammi dilight; 150 grammi di farina doppio zero; 100 grammi di ...