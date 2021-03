La terra trema ancora: 100 scosse in tre giorni, i dettagli (Di mercoledì 31 marzo 2021) La terra continua a tremare nell’Adriatico. Decine e decine di scosse in soli tre giorni. A questo punto scatta l’allerta. Terremoto adriaticoUna nuova scossa di terremoto nel mare Adriatico, dopo quella di ieri, quella del 27 marzo e le tante altre che hanno caratterizzato questi giorni in quella particolare zona. Nei giorni scorsi le scosse sono state avvertite indistintamente fino a Napoli, con alcuni territori dell’Abruzzo e del Lazio in apprensione per i continui movimenti della terra, dovuti alla riattivazione di una faglia. Decine e decine le scosse negli ultimi giorni. Nella stessa zona, sempre li, Mar Adriatico, poco lontano dalla costa. In questo caso a metà tra le coste italiane e quelle ... Leggi su chenews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lacontinua are nell’Adriatico. Decine e decine diin soli tre. A questo punto scatta l’allerta. Terremoto adriaticoUna nuova scossa di terremoto nel mare Adriatico, dopo quella di ieri, quella del 27 marzo e le tante altre che hanno caratterizzato questiin quella particolare zona. Neiscorsi lesono state avvertite indistintamente fino a Napoli, con alcuni territori dell’Abruzzo e del Lazio in apprensione per i continui movimenti della, dovuti alla riattivazione di una faglia. Decine e decine lenegli ultimi. Nella stessa zona, sempre li, Mar Adriatico, poco lontano dalla costa. In questo caso a metà tra le coste italiane e quelle ...

