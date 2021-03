La strategia miope dei repubblicani sul diritto di voto

(Di mercoledì 31 marzo 2021) In molti stati i fedelissimi di Donald Trump stanno cercando di far approvare delle riforme al sistema elettorale che limiterebbero i diritti delle minoranze. Ma trascurano il fatto che in questo modo potrebbero colpire anche i loro elettori. Leggi

Advertising

ciurno77 : @Umbria24 Beh strategia miope, almeno fare dei distinguo tipo le plugin si le altre no...le macchine full electric… - MauroV1968 : @antoniogolfari @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW @giorgiogilestro @gabrielecostan4 @mtizzoni @ciro… -

Ultime Notizie dalla rete : strategia miope

Food Service

A febbraio i senatori dello stato dell'Arizona hanno cercato di far arrestare i funzionari del consiglio dei supervisori della contea di Maricopa, dove si trova la capitale Phoenix. Avevano chiesto al ...Lagrande trovata del centro destra siciliano, che riesce a trovare i numeri in Assemblea, è, ... contenere i costi a vantaggio degli amministrati e definire unacomune? La legge sui ...MESSINA, 27 MAR – È partita la trattativa tra Ugl, e le altre organizzazioni sindacali, e Caronte & Tourist Isole Minori per il primo contratto integrativo di secondo livello dei marittimi. Lo annunci ...Mi permetto di evidenziare alcuni passaggi. Per la seconda volta in dodici mesi, l’India ha deciso di bloccare le esportazioni di prodotti essenziali per la salute di noi europei Il più grande produtt ...