La spy story romana sta diventando una crisi diplomatica tra Russia e Italia 

AGI - Cinquemila euro in contanti. Questo il "prezzo" dei documenti militari ceduti da un ufficiale della Marina, un capitano di Fregata, a un ufficiale delle Forze Armate russe di stanza nel nostro Paese fermati dai carabinieri del Ros. Secondo quanto si apprende, il denaro e' stato sequestrato al momento dello scambio. La procura della Capitale contesta al militare italiano i reati di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare e spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. La convalida dell'arresto dell'ufficiale della Marina è prevista nei prossimi giorni. L'operazione, condotta dall'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, è stata condotta in occasione di un incontro tra i due in un parcheggio della Capitale. Sono così stati sorpresi in flagranza immediatamente dopo che l'ufficiale italiano aveva consegnato al ...

