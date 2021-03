La Spagna non riconosce il Kosovo, rabbia del presidente: “Nessuno può sminuirci” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Caso intorno a Spagna-Kosovo, in programma questa sera alle 20.45, valido per il match del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Nasce dal fatto che la federazione spagnola aveva denominato la Nazionale avversaria come “Territorio del Kosovo”, sui propri social. Dura la reazione del numero uno del calcio kosovaro, Agim Ademi, ai microfoni di Tuttosport: “Non posso permettere che qualcuno cerchi di sminuire cosa siamo perché a essere attaccanti non sono solo i miei sentimenti, ma quelli di un’intera Nazione. Il Kosovo è un paese riconosciuto dalla maggior parte dei paesi democratici del mondo come dalla Uefa e dalla Fifa e credo che non dovremmo farci influenzare dagli approcci delle autorità statali, altrimenti non avrebbe senso giocare. Abbiamo reagito immediatamente dicendo che non saremmo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Caso intorno a, in programma questa sera alle 20.45, valido per il match del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Nasce dal fatto che la federazione spagnola aveva denominato la Nazionale avversaria come “Territorio del”, sui propri social. Dura la reazione del numero uno del calcio kosovaro, Agim Ademi, ai microfoni di Tuttosport: “Non posso permettere che qualcuno cerchi di sminuire cosa siamo perché a essere attaccanti non sono solo i miei sentimenti, ma quelli di un’intera Nazione. Ilè un paese riconosciuto dalla maggior parte dei paesi democratici del mondo come dalla Uefa e dalla Fifa e credo che non dovremmo farci influenzare dagli approcci delle autorità statali, altrimenti non avrebbe senso giocare. Abbiamo reagito immediatamente dicendo che non saremmo ...

Advertising

CarloCalenda : Ma io dico, anche prescindendo da ogni ragionamento sofisticato, rimanendo su un piano a lui noto, quello calcistic… - FreddieTee : RT @Deltacetum: Prof dalla Spagna: 'Siamo pieni di francesi che vengono a fare la fiesta da noi nel weekend. Io non posso andare alla mia c… - giorgiovascotto : RT @Agnese73186871: @BenedettaFrucci Ho amici che vivono un po' ovunque, ristoranti e bar sono aperti ad esempio, ma non solo quelli https:… - arquer12 : RT @revneD88: Siete pronti a rivedere questo schifo in estate??? Ormai, anche se solo sento la parola 'mascherina',mi viene il vomito?? Ho… - mnnmnl : RT @claudeger55: Perché non si guarda a ciò che è stato fatto all'estero (Gran Bretagna, Svezia, Israele, Stati uniti, Spagna, Francia, Ger… -