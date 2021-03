La semifinale di Coppa UEFA tra Real Madrid e Torino – 31 marzo 1992 – VIDEO

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 31ilaffronta ilal Santiago Bernabeu, ottenendo un risultato che si rivelerà decisivo per l’accesso alla finale La fantastica cavalcata deldi Mondonico, che nelriesce a raggiungere la finale di, risultato più importante della storia europea granata, raggiunge il suo culmine nellacontro il. La sfida del Bernabeu La gara di andata si gioca il 31allo stadio Santiago Bernabeu die i padroni di casa partono naturalmente con l’etichetta dei grandi favoriti per il passaggio del turno. Si tratta di unalla ...

Appena un mese fa, invece, la sfida intra le lagunari e le iblee, con Venezia che ...Loro sono una buonissima squadra ricca di talento e sicuramente vorranno vendicare la sconfitta in...