La sacra rappresentazione del "Cristo 'ncroce" rivive stasera alle 19 a Maiori (Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santis Con le voci recitanti di Alfonso Liguori, Nicola Mansi, Giovanni Lembo, Angela Di Lieto, Maria Claudia Di Lauro, Anna Capone, Martina Marciano, e l'interpretazione di Antonio Del Pizzo, Trofimena Sarno, Alessia Sarno, Alfonso Di Bianco, Nazario Di Bianco, Maurilio Taiani, Raffaele Scannapieco, rivive oggi alle 19 a Maiori il grande dramma del Calvario che ispirò poeti, musicisti, pittori ed artisti di ogni genere e di ogni epoca: la Passione di Cristo. Una rievocazione in modalità digitale come richiede il momento, messa in scena per continuare a tenere vive le tradizioni della cittadina costiera, nonostante tutto. Una rievocazione digitale promosso dal Maiori Festival con l'Associazione Atellana di Maiori, l'Associazione Dancing in the Moonlight di ...

