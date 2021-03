La Russia registra vaccino anti Covid per animali: “E’ il primo al mondo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – Un vaccino per animali contro il Covid è stato sviluppato e registrato in Russia. A renderlo noto è Konstantin Savenkov, vice capo dell’organismo di controllo del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor). Come riportato dall’agenzia russa Tass, il vaccino in questione si chiama Carnivak-Cov. Ed è un vaccino inattivato con sorbato contro l’infezione da coronavirus per gli animali carnivori. “Finora, è il primo e unico prodotto al mondo per prevenire il Covid-19 negli animali“. Covid, in Russia primo vaccino per animali: “E’ ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – Unpercontro ilè stato sviluppato eto in. A renderlo noto è Konstn Savenkov, vice capo dell’organismo di controllo del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor). Come riportato dall’agenzia russa Tass, ilin questione si chiama Carnivak-Cov. Ed è uninattivato con sorbato contro l’infezione da coronavirus per glicarnivori. “Finora, è ile unico prodotto alper prevenire il-19 negli“., inper: “E’ ...

