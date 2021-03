La Roma si è rassegnata: squadra scettica sulla rimonta Champions (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma - Roma, tutto sull'Europa League. I giocatori non credono più al quarto posto, dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Parma e Napoli, il morale all'interno del gruppo ne ha risentito. La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021), tutto sull'Europa League. I giocatori non credono più al quarto posto, dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Parma e Napoli, il morale all'interno del gruppo ne ha risentito. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma rassegnata La Roma si è rassegnata: squadra scettica sulla rimonta Champions ROMA - Roma, tutto sull'Europa League. I giocatori non credono più al quarto posto, dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Parma e Napoli, il morale all'interno del gruppo ne ha risentito. La ...

La Roma si è rassegnata: squadra scettica sulla rimonta Champions

