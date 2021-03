La regina Elisabetta ritrova il sorriso | prima uscita pubblica del 2021

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un sorriso contro le polemiche. La regina Elisabetta si è presentata in forma smagliante alle celebrazioni per il centenario della Royal Australian Air Force, la prima uscita pubblica della sovrana nel 2021. Nonostante la paura per le condizioni di salute del marito Filippo e il rammarico per gli attacchi dei Sussex nell’intervista bomba, Sua Maestà è parsa di ottimo umore e ha dialogato con i presenti.

