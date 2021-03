La Puglia resterà in zona rossa anche dopo Pasqua. Lopalco: 'Miglioramenti a fine aprile' (Di mercoledì 31 marzo 2021) La situazione epidemiologica in Puglia migliora molto lentamente e nemmeno su tutto il territorio, per questo è molto probabile che la regione resti in zona rossa anche dopo le feste di Pasqua, come ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) La situazione epidemiologica inmigliora molto lentamente e nemmeno su tutto il territorio, per questo è molto probabile che la regione resti inle feste di, come ...

Ultime Notizie dalla rete : Puglia resterà La Puglia resterà in zona rossa anche dopo Pasqua. Lopalco: 'Miglioramenti a fine aprile' In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.812 persone. Sono 141.343 i pazienti guariti mentre ieri erano 139.513 (+1.830); sono 46.857 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 46.776 (+81). ...

