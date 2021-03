La polizia francese cerca di smantellare la gang specializzata in traffico internazionale di... Lego" (Di mercoledì 31 marzo 2021) La polizia francese sta indagando su un caso di traffico illegale internazionale piuttosto particolare. Non si tratta di armi o di droga, ma di giocattoli, nello specifico dei famosi mattoncini della ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lasta indagando su un caso diillegalepiuttosto particolare. Non si tratta di armi o di droga, ma di giocattoli, nello specifico dei famosi mattoncini della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di ch… - TodayEuropa : #Attualità #Network La polizia francese cerca di smantellare la gang specializzata in traffico internazionale di...… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di choc, do… - SonSempreIoEh : in spagna a melilla reti e filo spinato, chi prova a scavalcarle viene brutalizzato dalla polizia spagnola che impu… - pezzgiorgio : Al confine tra italia e francia 50 clandestini che volevano lasciare l italia sono stati respinti a colpi d arma da… -